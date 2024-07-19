Сервисом экспресс-доставки посылок на вокзалах Горьковской магистрали в I полугодии текущего года воспользовались более 19,3 тыс. человек

09:44

Сервисом экспресс-доставки небольших посылок поездом по системе «От вокзала к вокзалу» на Горьковской железной дороге воспользовались более 19,3 тыс. человек в январе-июне 2024 года. Из них более 12,8 тыс. человек стали получателями бандеролей, почти 6,5 тыс. сами отправляли корреспонденцию.

Отметим, что чаще всего сервисом пользуются жители Нижнего Новгорода. В I полугодии текущего года услугой доставки посылок здесь воспользовались почти 5,4 тыс. человек, из них порядка 3,5 тыс. человек стали получателями бандеролей из других городов, более 1,9 тыс. человек сами отправляли корреспонденцию из Нижнего Новгорода. Сервис также популярен среди жителей Казани, Кирова и Ижевска.

Услуга доступна на всех вокзалах Горьковской магистрали. Доставка посылок осуществляется ближайшим пассажирским поездом и занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения.

Для отправления или получения бандероли необходимо обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале и заказать услугу по установленной форме. При себе нужно иметь паспорт и контактные данные получателя. Режим работы пунктов можно уточнить на сайте www.dzvr.ru.

Оформление занимает несколько минут. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. Чаще всего пользователи отправляют деловые бумаги и документы, книги, малогабаритную цифровую и бытовую технику, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.