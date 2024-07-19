Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дальневосточная магистраль приглашает в тур выходного дня «Просто космос» по маршруту Хабаровск – Циолковский (ст. Ледяная) – Хабаровск

2024-07-19 09:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской кампании (АО «ФПК») предлагает отправиться в железнодорожный тур выходного дня «Просто Космос» по маршруту Хабаровск – Циолковский (станция Ледяная) – Хабаровск.

Поездка станет настоящим открытием для всех, кто интересуется современной российской космонавтикой и хочет узнать больше о ракетах и их запусках.

Из Хабаровска поезд прибывает на станцию Ледяная, ближайшую к «космограду» Циолковский. Рядом с ним находится первый российский гражданский космодром – «Восточный». Экскурсионная программа для участников тура начнется в Музее космодрома, где собраны уникальные экспонаты: спутник, скафандр и даже спускаемая капсула Союз ТМА-07М, в которой приземлился космонавт Роман Романенко.

Затем туристы посетят «сердце космодрома» – технический комплекс, а также стартовый комплекс, где проходят пуски ракет. В столовой космодрома путешественников ждет настоящий «космический» обед.

Ближайший рейс «Просто космос» запланирован на 16 августа. Из Хабаровска путешественники отправятся в пятницу в 19:20 и вернутся обратно в воскресенье в 06:54.

В составе поезда – плацкартные вагоны, в которых есть все необходимое для комфортной поездки. В стоимость тура входит трансфер, питание, услуги гида и входные билеты на экскурсионные объекты, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

