Открыто движение поездов на новом разъезде БАМа в Амурской области

После переключения на новую цифровую систему управления открыто движение поездов на новом разъезде 2947 км перегона Меун – Дрогошевск (Амурская область). Проект был реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

В ходе работ уложено 2,8 км нового пути, 8 стрелочных переводов, построена водопропускная труба, отсыпано более 30 тыс. кубометров земляного полотна.

На участке строительства протекают многочисленные реки и ручьи. Самые крупные из них – Селемджа, Нора, Бурунда, Червинка и Бурундушка. В летний период из-за сильных дождей часто происходят разливы рек. Для предотвращения подтопления обустроены водоотводные канавы, земляное полотно железнодорожного пути местами отсыпано на высоту 4 м. Также для его укрепления построены контрбанкеты — бермы из каменистой породы объемом более 17 тыс. кубометров.

Завершение комплексной модернизации на бамовской линии Улак – Февральск, на котором находится новый разъезд, повысит ее провозную способность к концу 2024 года до 50 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.