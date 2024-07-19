С начала ремонтной кампании на Красноярской железной дороге обновлено более 110 км пути

С начала ремонтно-путевой кампании, стартовавшей в апреле 2024 года, на Красноярской железной дороге отремонтировано 111 км пути. Это почти 40% от планируемого годового объема. Кроме того, заменено 35 стрелочных переводов.

Ремонтно-путевая кампания охватывает три региона присутствия Красноярской магистрали.

Наиболее масштабные работы развернуты в Красноярском крае: ремонт ведется на участках Транссиба общей протяженностью 80 км. В том числе обновляются пути станций Енисей, Злобино, Красноярск-Восточный на правобережье Красноярска, а также перегон Кача – Снежница в пригородной зоне.

Также модернизация пути проводится в 5 районах Красноярского края: на перегонах Боготол – Вагино – в Боготольском, Косачи – Кемчуг – в Козульском, Заозерная – Камала – в Рыбинском, Решоты – Ключи – в Нижнеингашском и Жайма – Мана – в Партизанском.

В Хакасии капитальный ремонт путевой инфраструктуры ведется на перегонах Камышта – Уйтак и Туим – Сон общей протяженностью 40 км.

В Кемеровской области работы развернулись на 20 км пути. Это участки Суслово – Аверьяновка, Теба – Лужба и Междуреченск – Карай.

В целом, для проведения ремонта задействовано более 120 единиц специализированной путевой техники. С ее помощью на всех объектах укладывается бесстыковой путь на железобетонном основании, производится очистка балласта (насыпь из щебня, на который укладывается путь). Одна из них – щебнеочистительная машина новейшего поколения ЩОМ 1400. Самоходная машина за час очищает 1400 куб. м щебня (это 300 м пути), что в 2 раза быстрее аналогов. С начала лета ЩОМ 1400 уже очистила более 13 км пути на транссибирском участке КрасЖД.

Все работы проводятся во время технологических окон, когда один из путей перегона закрывается для выполнения работ, а движение поездов осуществляется по соседнему пути в обоих направлениях.

Всего за сезон ремонта, который продлится до ноября, на КрасЖД планируется обновить более 290 км пути. Это позволит повысить уровень безопасности железнодорожной инфраструктуры, увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов и сделать поездки для пассажиров более комфортными, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.