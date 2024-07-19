Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Центры продажи услуг Забайкальской железной дороги во II квартале 2024 года привлекли 26 новых клиентов

2024-07-19 09:16
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Центры продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) на Забайкальской железной дороге во II квартале 2024 года привлекли на магистраль 26 новых клиентов из Забайкалья и Приамурья. Среди них два предприятия агропромышленного комплекса, для которых в июне со станции Березовск-Восточный была организована отправка 41 вагона с зернами бобов. До конца III квартала 2024 года планируется вывезти до 8 тыс. тонн этого груза.

Продолжает набирать популярность услуга ускоренной доставки «Грузовой экспресс». Во II квартале в рамках развития этого сервиса для представителей горнорудной промышленности была организована отправка со станции Досатуй до станции Забайкальск 29 поездов с рудой. Всего в апреле-июне на ЗабЖД отправлено 106 «uрузовых экспрессов» (+6% к аналогичному периоду прошлого года).

Среди новых услуг ЦПУ – подбор оптимальных маршрутов для собственников вагонов, которые возвращаются из КНР после выгрузки. Также совместно с китайскими партнерами на станции Маньчжурия организована услуга по очистке полувагонов после выгрузки сыпучих грузов. Сервис позволяет возвращать из КНР подвижной состав, полностью подготовленный к новой погрузке любого вида грузов.

Сотрудниками ЦПУ в апреле-июне обработано 56 обращений от клиентов Забайкальского края и Амурской области. Большинство вопросов касалось организации погрузки и выгрузки грузов, оказания услуг по предоставлению подвижного состава, терминально-складских услуг и цифровых сервисов. В начале июля сотрудники ЦПУ ЗабЖД приняли участие в VI Конференции транспортно-логистического блока холдинга «РЖД» на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве. В рамках конференции была проведена презентация сервисов ЦПУ ЗабЖД, что позволило привлечь еще 4 новых клиента, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

