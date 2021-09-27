На остановочном пункте Карманово в Подмосковье после реконструкции открылась новая платформа

14:19

С 27 сентября пригородные поезда однопутного участка Вербилки – Дубна Савеловского направления Московской железной дороги начнут останавливаться для посадки и высадки пассажиров у новой модернизированной платформы остановочного пункта Карманово.

Ремонтные работы провела компания АО «Центральная ППК». На платформе заменили фундамент и покрытие, установили навесы для защиты от непогоды, светодиодное освещение, указатели, новые лавочки и урны. Кроме того, смонтировали информационное табло, систему аудиооповещения. Для удобства маломобильных пассажиров установили пандус. Для подхода к платформе уложен тротуар с твердым покрытием.

На период проведения работ для удобства пассажиров на участке 119 км – Карманово – Большая Волга курсировали компенсационные автобусы, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.