Забайкальская железная дорога объявила старт первого этапа конкурса юных инспекторов по безопасности на инфраструктуре ОАО «РЖД»

09:10

Забайкальская железная дорога открыла первый этап (тестирование) конкурса юных инспекторов по безопасности на инфраструктуре ОАО «РЖД».

Его организаторами выступили железнодорожники и сотрудники Читинского линейного отдела МВД России на транспорте. Для участия приглашены воспитанники Читинской детской магистрали из разных городов и поселков Забайкальского края и Амурской области.

Интеллектуальное состязание организовано в онлайн-формате. После подготовительного этапа юные участники должны пройти тест, ответив на вопросы по различным аспектам безопасного поведения в зоне движения поездов. Для этого нужно перейти по ссылке.

На втором этапе конкурсанты подготовят презентационный материал на тему «Безопасность несовершеннолетних на железной дороге».

Специальная комиссия подведет итоги конкурса в сентябре 2024 года. Победители будут награждены дипломами и памятными призами.

Напомним, что проект направлен на распространение знаний о правилах нахождения на территории объектов железнодорожного транспорта и в зоне движения поездов среди детей и подростков, а также на формирование актива добровольных помощников специалистов охраны труда ЗабЖД.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по ссылке на странице Читинской детской железной дороги в социальной сети «ВКонтакте», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.