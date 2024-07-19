Забайкальская железная дорога объявила старт первого этапа конкурса юных инспекторов по безопасности на инфраструктуре ОАО «РЖД»

Забайкальская железная дорога открыла первый этап (тестирование) конкурса юных инспекторов по безопасности на инфраструктуре ОАО «РЖД».
Его организаторами выступили железнодорожники и сотрудники Читинского линейного отдела МВД России на транспорте. Для участия приглашены воспитанники Читинской детской магистрали из разных городов и поселков Забайкальского края и Амурской области.
Интеллектуальное состязание организовано в онлайн-формате. После подготовительного этапа юные участники должны пройти тест, ответив на вопросы по различным аспектам безопасного поведения в зоне движения поездов. Для этого нужно перейти по ссылке.
На втором этапе конкурсанты подготовят презентационный материал на тему «Безопасность несовершеннолетних на железной дороге».
Специальная комиссия подведет итоги конкурса в сентябре 2024 года. Победители будут награждены дипломами и памятными призами.
Напомним, что проект направлен на распространение знаний о правилах нахождения на территории объектов железнодорожного транспорта и в зоне движения поездов среди детей и подростков, а также на формирование актива добровольных помощников специалистов охраны труда ЗабЖД.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по ссылке на странице Читинской детской железной дороги в социальной сети «ВКонтакте», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.