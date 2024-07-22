Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I полугодии 2024 года пассажиры Свердловской железной дороги смогли вернуть более 2,5 тыс. забытых в поездах дальнего следования вещей

2024-07-22 17:08
22 июля занесен в календарь необычных дат во всем мире как День находок. Свердловская железная дорога подготовила к этому дню статистику по работе сервиса, который помогает вернуть оставленные в поездах личные вещи хозяевам. С его помощью в январе-июне 2024 года пассажиры смогли разыскать и вернуть почти 2,5 тыс. вещей, забытых в поездах Уральского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Востребованность опции выросла более чем на треть за полгода (в январе-июне прошлого года владельцы нашли 1,8 тыс. утерянных предметов).

Согласно общей статистике, чаще всего пассажиры оставляют в вагоне предметы одежды, документы, гаджеты, детские игрушки. Иногда забывают и довольно необычные предметы: так, недавно проводники нашли штанговый дночерпатель (устройство для изучения дна водоемов) и ортопедический корсет.

Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в вагоне, ему необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы» – «Поиск забытых вещей». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 символа номера документа, по которому был оформлен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. После обработки заявки пассажиру предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям. Поиск забытых предметов возможен в течение 30 дней с начала поездки.

За время работы сервиса (с марта 2019 года) в уральских поездах дальнего следования найдено и возвращено пассажирам более 16 тыс. предметов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

