Экспортные перевозки удобрений за 6 месяцев 2024 года выросли на 16,8%

2024-07-22 17:00
По оперативным данным, за I полугодие по сети РЖД на экспорт отправлено 16,6 млн тонн удобрений, что на 16,8% превышает показатель прошлого года.

В направлении портов Северо-Запада перевезли 11,9 млн тонн (+26%), в адрес портов Юга отправили почти 2 млн тонн (+12%), в направлении портов Дальнего Востока – 88 тыс. тонн (рост в 2,8 раза).

Всего с начала года на сети железных дорог погружено 33,9 млн тонн удобрений, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Наибольшие объемы погружены в Пермском крае (9,2 млн тонн, рост в 1,4 раза), Мурманской (7,4 млн тонн, +4,1%) и Новгородской (2,6 млн тонн, +9%) областях.

