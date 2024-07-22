Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В здании вокзала Нижний Новгород проходит фотовыставка «Музыка танца»

2024-07-22 15:50
В здании вокзала Нижний Новгород проходит фотовыставка «Музыка танца»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Передвижная планшетная фотовыставка Банка России «Музыка танца» доступна всем желающим в зале ожидания железнодорожного вокзала Нижний Новгород.

Посетители узнают, как появился жанр музыкальной комедии, какая фигура является важнейшей в танцевальной геометрии, об особенностях национальных мелодий, кто такой «король скрипки», что волынка шувыр обладает магической силой.

Героями фотовыставки стали знаменитые артисты балета, завораживающие своими движениями миллионы зрителей, исполнители народных танцев в характерных костюмах, узнаваемые мультипликационные персонажи, вызывающие добрые воспоминания под любимые мелодии. В основе выставки – изображения памятных монет, выпускавшихся в нашей стране в период с 1994 по 2021 годы.

Выставка продолжит свою работу на железнодорожном вокзале Нижний Новгород (зал ожидания на втором этаже) до конца августа 2024 года. Вход свободный.

Напомним: Горьковская магистраль и Волго-Вятское ГУ Банка России являются партнерами в реализации успешных совместных выставочных проектов с 2021 года. Так, в здании железнодорожного вокзала Нижний Новгород уже были представлены планшетные фотовыставки «Истории Победы», «Бесценный Нижний», «Драгоценный мир живой природы», «Путешествие в детство», «Петра творенья». Они получили много положительных отзывов от жителей и гостей города, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

