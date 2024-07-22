Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I полугодии 2024 года пассажирам калининградских поездов железнодорожники вернули более 1 тыс. забытых вещей

2024-07-22 15:23
В январе-июне 2024 года туристы и жители Калининградской области забыли в поездах дальнего следования и пригородного сообщения почти 2300 личных вещей, из них более 1 тыс. железнодорожники уже вернули владельцам.

Чаще всего в поездах оставляют наушники, зарядные устройства, смартфоны, головные уборы, рюкзаки, зонты, купальные принадлежности. Все это потом поступает на склад забытых вещей Южного вокзала. Разыскать потерянное имущество можно с помощью онлайн-сервиса на официальном портале ОАО «РЖД». В разделе «Поиск забытых вещей» заполняется электронная заявка с указанием номера билета, телефона, электронной почты и 4 последних цифр номера документа пассажира, по которому был оформлен билет. Также потребуется описать оставленные вещи с указанием их примерного местонахождения в вагоне. После обработки заявки сотрудники железной дороги предложат идентифицировать свой багаж по фотографиям и сообщат о результатах поиска.

В сравнении с прошлым годом, несмотря на рост пассажиропотока, количество оставленных вещей уменьшилось на 14%, в основном, за счет регулярного напоминания о необходимости проверять свое имущество при высадке с поезда и информирования пассажиров посредством аудиосистем, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

