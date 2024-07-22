За I полугодие 2024 года с вокзалов Куйбышевской железной дороги отправлено более 12 тыс. посылок

14:19

Сервисом экспресс-доставки деловой корреспонденции, писем, бандеролей и малогабаритных посылок поездом на вокзалах Куйбышевской железной дороги за I полугодие 2024 года воспользовались более 12 тыс. человек, из них более 8 тыс. стали получателями посылок, остальные сами отправляли корреспонденцию.

Отметим, что чаще всего сервисом пользуются жители Самары. С начала 2024 года услугой «Экспресс-доставка» здесь воспользовались около 4,6 тыс. человек, из них более 2,8 тыс. человек стали получателями посылок из других городов, более 1,8 тыс. человек – сами отправляли корреспонденцию из Самары.

Сервис также пользуется спросом у жителей Уфы, Саранска, Ульяновска и Пензы. Так, с вокзала Уфа отправлено более 500 посылок, получателями стали 741 человек. С вокзала Саранск отправлено более 400 посылок, в то же время получателями стали 495 человек. С вокзала Ульяновск было отправлено более 379 посылок, а 777 человек получали посылки на вокзале из других городов. Более 642 посылок было отправлено с вокзала Пенза, а получателями стали 978 человек.

Отправить и получить посылку очень просто: нужно обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале. Достаточно иметь при себе паспорт и знать контактные данные получателя. Оформление занимает несколько минут, при этом посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник убедился в отсутствии запрещенных к пересылке предметов.

Услугой можно воспользоваться на всех вокзалах Куйбышевской магистрали, а отправят посылку ближайшим поездом.

Уточнить дополнительную информацию и рассчитать стоимость услуги с помощью удобного калькулятора можно на сайте www.ekspress-l.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.