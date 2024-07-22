Горьковская магистраль выбрала лучшие инновационные идеи для железнодорожного транспорта

14:01

Горьковская железная дорога и Нижегородский научно-образовательный центр подвели итоги грантового конкурса инновационных идей. Поддержку получат авторы 4 проектов-победителей.

По итогам конкурса на Горьковской железной дороге будут реализованы идеи по модернизации системы бесперебойного питания периферийных узлов сети передачи данных дорожной магистрали, модификация ручного тормоза грузового вагона, разработка светодиодной лампы, взаимозаменяемой с аналоговой светофорной лампой типа ЖС, и композитный ригель с возможностью установки освещения для контактной сети железнодорожного транспорта.

«Горьковская железная дорога всегда выступала драйвером развития современных технологий в транспортной отрасли. Внедрение технологических новшеств и развитие производственной системы являются приоритетными направлениями деятельности по улучшению качества предоставляемых услуг. На Горьковской магистрали созданы все условия для реализации инновационных проектов и проведения пилотных испытаний. Уверен, что новаторские идеи победителей конкурса помогут существенно повысить эффективность и безопасность движения в организации перевозочного процесса. Мы всегда открыты к внедрению новых идей, а также готовы помогать партнерам в данном направлении», – подчеркнул начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

ГЖД представила более 20 технических заданий на разработку новых технологий в сфере железнодорожного транспорта. Финансирование лучших проектов будет осуществляться совместно с правительством Нижегородской области.

«По потребностям Горьковской железной дороги конкурс на разработку инновационных технологий проводится регионом уже второй раз подряд. Итоги первого конкурса подтвердили эффективность взаимодействия науки, государства и индустриального партнера. Так, в 2023 году были профинансированы 4 проекта из 17 поданных заявок на сумму в 33 млн рублей, на данный момент разработки внедрены в железнодорожной отрасли страны. Для правительства Нижегородской области проведение такого рода конкурсов является важным, так как в процесс создания инноваций вовлекаются ведущие научные команды региона, которые решают реальные производственные задачи, востребованные крупными корпорациями», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

На конкурс поступили заявки от крупнейших научных организаций и инновационных компаний Нижегородской области. Каждый проект прошел экспертную оценку по таким параметрам, как конкурентоспособность и инновационная составляющая идеи, квалификация и опыт работы команды и др., сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.