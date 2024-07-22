Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ОАО «РЖД» приняло участие в проекте «Архипелаг-2024» на Сахалине

2024-07-22 10:02
Представители ОАО «РЖД» приняли участие в стратегических сессиях проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024», который прошел в Сахалинской области с 8 по 21 июля.

В рамках заседания «Инфраструктура для жизни и эффективная транспортная реформа» гостям островного региона показали ключевые достижения в развитии железнодорожной пассажирской логистики Сахалинской области за последние несколько лет.

На одной из сессий железнодорожники поделились опытом применения беспилотных авиационных систем для решения различных производственных задач, в том числе для мониторинга состояния инфраструктуры.

Компания также организовала перевозку участников проекта к площадкам проведения форума по железнодорожному маршруту Южно-Сахалинск – Корсаков, доставив за 10 дней почти 3,5 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

