Фирменный поезд «Волга» получит новые плацкартные вагоны

14:34

Состав фирменного поезда № 59/60 «Волга», курсирующего на Горьковской железной дороге по маршруту Нижний Новгород – Санкт-Петербург, пополнится 18 новыми плацкартными вагонами. Они оборудованы системами климат-контроля, поддерживающими постоянную комфортную температуру воздуха, а также душем и экологически чистыми санитарными комнатами. Каждое место оснащено розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и табличками со шрифтом Брайля. Боковые места дополнительно оснащены светильниками. У каждого бокового места –дополнительные светильники.

Кроме того, в вагонах установлены контейнеры для раздельного сбора мусора и пурифайеры – специальные приборы для очистки, кипячения и охлаждения воды.

Напомним: одной из важных технических характеристик современных вагонов является система очистки и обеззараживания воздуха. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки, которые удерживают пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, полностью безопасных для людей.

Обслуживание новых вагонов фирменного поезда № 59/60 «Волга» поручено представителям российских студенческих отрядов под постоянным контролем опытных проводников-наставников, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.