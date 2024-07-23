В I полугодии текущего года в Краснодарском крае пригородными поездами перевезено 9,3 млн пассажиров

12:53

Лидером по перевозкам в пригородном сообщении на СКЖД по итогам I полугодия 2024 года стал Краснодарский край.

В январе-июне этого года на Кубани пригородные поезда для передвижения выбрали 9,3 млн человек. При этом количество пассажиров в регионе выросло на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. На втором месте – Ростовская область, где в пригородном сообщении было перевезено 4,9 млн пассажиров (+8%), на третьем – Ставропольский край: 3,1 млн (+5%).

В Республике Дагестан количество пассажиров электричек выросло на 6%: в январе-июне 2024 года там перевезено 735 тыс. человек. В Адыгее перевезено 72 тыс. (-5%), в Северной Осетии – 54 тыс. (+18%), в Карачаево-Черкесии – 22 тыс. (+3%), в Кабардино-Балкарии – 13,6 тыс. (-3%).

Всего на СКЖД на пригородных направлениях в январе-июне 2024 года было перевезено 18,1 млн пассажиров. Это на 13% больше, чем в I полугодии 2023 года.

Напомним, что на пригородных маршрутах на полигоне СКЖД работают 2 перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.