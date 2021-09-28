Церемония запуска скоростного пассажирского поезда «Орлан» по направлению Уфа – Оренбург прошла в режиме телемоста

09:25

27 сентября в Уфе в рамках VI международного форума «Транспорт России» начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в режиме телемоста приняли участие в церемонии запуска скоростного пассажирского поезда «Орлан». Также к мероприятию в режиме онлайн подключился губернатор-председатель правительства Оренбургской области Денис Паслер.

«Запуск поезда «Орлан» по маршруту Уфа – Оренбург – большое событие для Куйбышевской железной дороги и жителей двух регионов, ведь без удобной транспортной инфраструктуры невозможно комфортное путешествие. Теперь у уфимцев и гостей столицы появилась возможность отправиться в Оренбургскую область на современном поезде. Железная дорога продолжает объединять людей и регионы, делает их ближе», – отметил в приветственном слове Вячеслав Дмитриев.

В 13:54 скоростной поезд с первыми пассажирами отправился из Уфы в Оренбург.

С 27 сентября путь между Уфой и Оренбургом составит всего 6 часов, прямого железнодорожного сообщения между регионами не было более 10 лет. По данному маршруту «Орланы» будут курсировать в 3-вагонном исполнении ежедневно. Отправляясь с железнодорожного вокзала Уфа в 07:48, «Орлан» будет прибывать в Оренбург в 13:54. Из Оренбурга «Орлан» будет отправляться в 15:15 и прибывать в Уфу в 21:23. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Дема, Карламан, Стерлитамак, Салават, Мелеуз и Кумертау. На территории, по которой пролегает маршрут, проживают более 2,3 млн человек, для которых скоростное сообщение сделает более удобными межрегиональные перевозки.

В поезде предусмотрено все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло. «Орланы» полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями – подъемники для инвалидных колясок позволяют осуществлять посадку/высадку с низких платформ, а специализированные места оборудованы креплением для инвалидных колясок.

Приобрести билеты на «Орлан» Уфа – Оренбург можно во всех кассах пригородного сообщения АО «Башкортостанская ППК» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Стоимость билета составляет 866,8 рублей. Для различных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифные предложения, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.