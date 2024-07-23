7 остановочных пунктов в Челябинской области получили новые названия

Южно-Уральская магистраль продолжает переименование объектов, имеющих только цифровое обозначение километра, на котором они расположены. Новые названия получили еще 7 остановочных пунктов (о. п.) пригородных поездов в Челябинской области. Для удобства пассажиров они названы так же, как находящиеся поблизости административные (населенные пункты и т. п.) или географические объекты.
На участке Чурилово – Нижняя изменится название о. п. 132 км на Нагорный.
На участке Бердяуш – Полетаево-I будут переименованы:
На участке Полетаево-I – Челябинск-Главный изменит название о. п. 2078 км на СНТ «Железнодорожник».
На участке Челябинск-Главный – Еманжелинск будут переименованы:
На участке Электростанция – Полевской изменит название о. п. 226 км на СНТ «Надежда».
Новые наименования остановочных пунктов будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда с 1 августа, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.