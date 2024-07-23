Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

7 остановочных пунктов в Челябинской области получили новые названия

2024-07-23 12:41
Южно-Уральская магистраль продолжает переименование объектов, имеющих только цифровое обозначение километра, на котором они расположены. Новые названия получили еще 7 остановочных пунктов (о. п.) пригородных поездов в Челябинской области. Для удобства пассажиров они названы так же, как находящиеся поблизости административные (населенные пункты и т. п.) или географические объекты.

На участке Чурилово – Нижняя изменится название о. п. 132 км на Нагорный.

На участке Бердяуш – Полетаево-I будут переименованы:

  • о. п. 2068 км – в СНТ «Градостроитель»;
  • о. п. 2070 км – в СНТ «Полет».

На участке Полетаево-I – Челябинск-Главный изменит название о. п. 2078 км на СНТ «Железнодорожник».

На участке Челябинск-Главный – Еманжелинск будут переименованы:

  • о. п. 26 км – в СНТ «Дубровский»;
  • о. п. 18 км – в Вознесенку.

На участке Электростанция – Полевской изменит название о. п. 226 км на СНТ «Надежда».

Новые наименования остановочных пунктов будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда с 1 августа, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

