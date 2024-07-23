В I полугодии текущего года на вокзалах Горьковской железной дороги через видеотерминалы принято более 6 тыс. обращений

В январе-июне 2024 года посетители вокзалов Горьковской железной дороги совершили 6,2 тыс. звонков с использованием информационно-справочных систем (видеотерминалов).

Сейчас видеотерминалы круглосуточно работают на 25 вокзалах Горьковской магистрали. Чаще всего информационно-справочными системами пользовались на вокзалах Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Владимир и Киров.

За время работы устройств пассажиры чаще всего интересовались у операторов информацией о расписании поездов, наличии и стоимости билетов, построении маршрута с пересадками, сроках открытия продаж проездных документов, действующих льготах и акциях, а также уточняли путь отправления или прибытия нужного поезда.

Благодаря функции «Видеосправка» каждый пассажир может круглосуточно связаться с оператором контактного центра в режиме видеосвязи. Специалисты центра готовы ответить на любой интересующий вопрос на русском и английском языках. Кроме того, с помощью видеоматериалов пассажиры могут в интерактивном режиме получить общую информацию о вокзальном комплексе, ознакомиться с каталогом услуг и навигацией по вокзалу, его доступностью для маломобильных граждан, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.