Расписание двух пригородных поездов Восточно-Сибирской железной дороги изменится 23 и 26 июля

2024-07-23 09:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с проведением ремонтно-путевых работ на БАМе 23 и 26 июля некоторые пригородные поезда Восточно-Сибирскй железной дороги будут следовать по измененному расписанию.

Так, 23 и 26 июля изменится расписание пригородного поезда № 6365 Киренга – Лена. Разница с действующим графиком составит от 1 часа 54 минут до 2 часов 22 минут.

26 июля изменится расписание пригородного поезда № 6373 Таксимо – Окусикан. Разница с действующим графиком составит 3 часа 29 минут.

Восточно-Сибирская магистраль просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

