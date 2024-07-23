Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Восточно-Сибирская железная дорога завершила работы по реконструкции станции Новая Чара в Забайкальском крае

2024-07-23 09:19
Восточно-Сибирская железная дорога завершила работы по реконструкции станции Новая Чара в Забайкальском крае
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На станции Новая Чара Восточно-Сибирской магистрали в Забайкальском крае завершена реконструкция железнодорожной инфраструктуры. В ходе модернизации, которая стала частью инвестпроекта ОАО «РЖД» по увеличению пропускных способностей БАМа и Транссиба, было построено 2 новых приемоотправочных пути, а также модернизирован грузовой двор.

Проведенная реконструкция позволила создать универсальный терминал с возможностью переработки широкой номенклатуры грузов.

Так, в ходе модернизации на территории терминала были обустроены 2 площадки с твердым покрытием общей площадью 8 тыс. кв. м. Первая из них предназначена для работы с контейнерными грузами и позволяет единовременно разместить до 800 контейнеров ДФЭ. Вторая даст возможность обрабатывать тяжеловесные (продукция предприятий региона по добыче горной и медной руды) и негабаритные грузы, в том числе оборудование, поступающее для разработки Удоканского месторождения меди в Каларском районе Забайкальского края.

Благодаря реконструкции наружного освещения появилась возможность организовать работу терминала в круглосуточном режиме. Также было выполнено благоустройство прилегающей территории.

Помимо модернизации грузового терминала, на станции Новая Чара было уложено 2 новых приемоотправочных пути, способные вместить грузовые поезда протяженностью до 76 вагонов. Это дает дополнительные возможности в регулировке движения составов, в том числе для беспрепятственного пропуска пассажирских поездов.

Суммарная протяженность новых путей составила 2,5 км. Строителями было отсыпано около 18 тыс. кубометров земляного полотна, уложено 7 новых стрелочных переводов, а также свыше 29 км линий СЦБ.

Реконструкция станции завершена в установленные проектом сроки. На время строительства перевозочный процесс не прекращался. Основная цель проведенных работ – освоение дополнительных объемов перевозок грузов, следующих в направлении Дальнего Востока, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru