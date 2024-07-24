Свердловская железная дорога напоминает об ответственности за порчу железнодорожного имущества

16:41

Свердловская магистраль обеспокоена ростом случаев вандализма в отношении пригородных поездов. С начала 2024 года сотрудники магистрали зафиксировали почти 30 случаев порчи подвижного состава, подавляющее большинство из которых – нанесение граффити на вагоны. Особую тревогу вызывает тот факт, что объектами вандализма становятся скоростные поезда новых серий: вандалами за этот период было повреждено 4 состава серии ЭС 104 «Финист».

Так, в июле в Екатеринбурге от действий злоумышленников пострадал один из новых электропоездов ЭС104 «Финист», находившийся на запасных станционных путях. На боковые панели и окна вагонов были нанесены рисунки и надписи. Разрисованный состав отставлен от движения и отправлен в депо для устранения повреждений.

Для предотвращения случаев незаконного вмешательства в работу СвЖД реализуется комплекс специальных мероприятий. В частности, на магистрали действуют усиленные оперативные группы из сотрудников транспортной полиции и работников ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Проводится патрулирование и круглосуточное наблюдение за инфраструктурными объектами. Принимаемые меры уже дают результаты. Вечером 16 июля в Екатеринбурге за нанесение граффити были задержаны трое местных жителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ «Вандализм».

СвЖД обращается к гражданам с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми и подростками о недопустимости совершения противоправных действий в отношении подвижного состава. В случае совершения таких правонарушений несовершеннолетними материальную ответственность несут их родители или законные представители. Также важно не оставаться равнодушными и немедленно сообщать о попытках действий вандалов и других злоумышленников сотрудникам транспортной полиции или железной дороги.

При этом Свердловская магистраль поддерживает стрит-арт как вид современного искусства. В июне в парке Маяковского в Екатеринбурге по инициативе ОАО «РЖД» прошел конкурс граффити «Дети и железная дорога». В специально отведенном для этого месте более 20 юных райтеров выполнили креативные работы, иллюстрирующие правила безопасного поведения на железной дороге, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.