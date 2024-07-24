Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года на Северной железной дороге отремонтировали 127 км пути

2024-07-24 16:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Северной железной дороге с начала года отремонтировали 127 км пути, заменили 51 стрелочный перевод. Плановый капитальный ремонт в этом году проходит в Ярославской, Вологодской, Ивановской, Костромской областях и Республике Коми.

В Ярославской области на направлении в сторону Москвы проведен ремонт участков Козьмодемьянск – Коромыслово и Шушково – Беклемишево, ремонтируется участок Маслово – Родионово за Рыбинском.

В Вологодской и Костромской областях обновляют путь на направлении с самым интенсивным грузовым и пассажирским движением Свеча – Лоста. В программу ремонта вошли участки Супротивный – Гостовская, Туфаново – Лежа, Кипелово – Дикая – Молочная, Номжа – Еленский – Нея.

В Ивановской области отремонтирован участок на однопутной линии Фурманов – Волгореченск. В Архангельской области отремонтировали участки Шестиозерский – Шожма и Куша – Шунданец на линии от Обозерской до Маленги. Начался ремонт участка Виледь – Светик на направлении в Республику Коми.

В Республике Коми ремонтируют участки Калакурья – Кожым, Уса – Марков, Вис – Малая Пера, Собь – Харп – Северное Сияние.

«Северная железная дорога использует инновационную путевую технику, которая позволяет за меньшее время выполнить тот же объем работ с высоким качеством. Это помогает снизить влияние планового ремонта на график движения поездов», – рассказал начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

Среди новых видов техники – работающие на СЖД с прошлого года рельсоукладочный комплекс и машина для выправки пути, а также поступившая в этом году машина для монтажа рельсовых скреплений без применения ручного труда.

Ремонт продлится до ноября. Всего в 2024 году на Северной железной дороге запланировано отремонтировать 403,8 км пути и заменить 150 стрелочных переводов. В 2023 году на СЖД было капитально отремонтировано 360 км пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

