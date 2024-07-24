Горьковская железная дорога и ПГУПС продолжат взаимодействие по развитию отечественной железнодорожной отрасли

15:24

Руководство Горьковской железной дороги и Петербургского государственного университета путей сообщения провели рабочую встречу, в рамках которой договорились продолжать сотрудничество в сферах кадровой политики и строительства новой железнодорожной инфраструктуры.

«ГЖД и ПГУПС уже давно сотрудничают по вопросам целевого обучения и повышения квалификации работников магистрали. Также мы активно привлекаем представителей студенческих отрядов университета, трудоустраивая их на летний период по различным рабочим профессиям. Уверен, что мы совместно продолжим реализовывать крупные инфраструктурные проекты федерального масштаба», – подчеркнул начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Как отметил первый проректор по учебной работе ПГУПС Петр Рыбин, университет активно включается в производственные и строительные процессы на Горьковской магистрали, предоставляя насыщенную методологическую базу и апробируя новейшие научно-инновационные разработки.

Так, железнодорожники и представители университета реализуют проект по оборудованию участка Лянгасово – Сусоловка устройствами диспетчерской централизации. Благодаря ему будет увеличен поездопоток на северном направлении Горьковской железной дороги.

Участники рабочего совещания также обсудили возможности увеличения пропускной способности инфраструктуры станций Навашино и Муром в условиях развития промышленных предприятий Нижегородской области.

Напомним, что Горьковская железная дорога планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов повышения уровня квалификации и подготовки будущих работников, включая проведение систематических встреч руководства железной дороги со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом.

Так, руководство ГЖД в конце июня 2024 года дало старт трудовому семестру для студенческих отрядов железнодорожного транспорта. Представители студотрядов Нижегородской области будут трудиться на объектах пассажирской и железнодорожной инфраструктуры ГЖД. Они стали проводниками, строителями и работниками локомотивного сектора, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.