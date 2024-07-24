Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За I полугодие 2024 года выбросы загрязняющих веществ на Южно-Уральской железной дороге сократились на 6%

2024-07-24 14:48
За I полугодие 2024 года выбросы загрязняющих веществ на Южно-Уральской железной дороге сократились на 6%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках реализации мероприятий по природоохранной деятельности на ЮУЖД в I полугодии 2024 года выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников составили 606,2 тонны, что на 6% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Положительная динамика была достигнута за счет вывода части оборудования из технологического процесса, вывода из эксплуатации котельной, участия подразделений ЮУЖД в мероприятиях по квотированию выбросов в соответствии с федеральной программой «Чистый воздух», а также благодаря проведению ежемесячной акции «Зеленая пятница».

Кроме сокращения негативного влияния на окружающую среду, природоохранные мероприятия включают в себя и проведение акций по сохранению и восстановлению объектов природы.

С начала года на Южно-Уральской железной дороге проведены экологические акции «Зеленая весна» и «Сад памяти». Всего в акциях приняли участие более 17 тыс. железнодорожников.

За I полугодие сотрудниками Южно-Уральской железной дороги высажено более 17 тыс. саженцев деревьев и кустарников в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях. Кроме того, при проведении субботников убрано 2,2 млн кв. м полосы отвода, очищено от мусора 117,5 тыс. кв. м городских территорий, вывезено на муниципальные свалки более 158 тонн отходов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru