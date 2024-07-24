За I полугодие 2024 года выбросы загрязняющих веществ на Южно-Уральской железной дороге сократились на 6%

14:48

В рамках реализации мероприятий по природоохранной деятельности на ЮУЖД в I полугодии 2024 года выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников составили 606,2 тонны, что на 6% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Положительная динамика была достигнута за счет вывода части оборудования из технологического процесса, вывода из эксплуатации котельной, участия подразделений ЮУЖД в мероприятиях по квотированию выбросов в соответствии с федеральной программой «Чистый воздух», а также благодаря проведению ежемесячной акции «Зеленая пятница».

Кроме сокращения негативного влияния на окружающую среду, природоохранные мероприятия включают в себя и проведение акций по сохранению и восстановлению объектов природы.

С начала года на Южно-Уральской железной дороге проведены экологические акции «Зеленая весна» и «Сад памяти». Всего в акциях приняли участие более 17 тыс. железнодорожников.

За I полугодие сотрудниками Южно-Уральской железной дороги высажено более 17 тыс. саженцев деревьев и кустарников в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях. Кроме того, при проведении субботников убрано 2,2 млн кв. м полосы отвода, очищено от мусора 117,5 тыс. кв. м городских территорий, вывезено на муниципальные свалки более 158 тонн отходов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.