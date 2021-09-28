Дополнительные рейсы «Графского поезда» назначены по воскресеньям

13:21

По просьбам пассажиров, планирующих экскурсионные поездки в Рамонь (Воронежская область), с 3 октября по воскресеньям назначаются дополнительные рейсы «Графского поезда». Как и по субботам, ретросостав будет отправляться со станции Воронеж-1 в 09:35 и прибывать на станцию Рамонь в 11:35. Обратно из Рамони поезд отправится в 16:35 и прибудет в Воронеж в 18:08.

Напомним, что экскурсионный ретропоезд на паровозной тяге Воронеж-1 – Графская – Рамонь курсирует с 31 июля. Проект получил название «Графский поезд», приурочен к 155-летию ЮВЖД и реализуется совместно с областным правительством.

В оформленном в стилистике XIX века вагоне пассажиры прибывают на станцию Рамонь, откуда участников поездки автобусом доставляют в Дворцовый комплекс Ольденбургских – одну из главных туристических достопримечательностей Воронежской области. Общая продолжительность экскурсионной программы составляет около 8 часов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.