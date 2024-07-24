В I полугодии 2024 года перевозки грузов со станций Северо-Кавказской магистрали в порты Азово-Черноморского бассейна выросли на 6,5%

В январе-июне текущего года в адрес портов Азово-Черноморского бассейна со станций Северо-Кавказской железной дороги было направлено 11,3 млн тонн экспортных грузов. Это на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной объем погрузки пришелся на нефть и нефтепродукты (67,3%), зерно (14%) и минеральные удобрения (8,5%).

В связи с тенденцией роста экспортных перевозок нефтеналивных грузов наибольшее увеличение грузопотока отмечено в направлении припортовых станций Новороссийск и Грушевая (+19,6% и +28,7% соответственно).

Отметим, что в настоящее время на Северо-Кавказской железной дороге продолжается реализация проекта, направленного на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.