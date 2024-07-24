Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Красноярская железная дорога поздравила пассажиров электричек с Днем дачника

2024-07-24 12:52
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Красноярская железная дорога поздравила садоводов, которые регулярно ездят на свои участки на пригородных поездах, с народным праздником – Днем дачника и напомнила им правила безопасности.

Мероприятие прошло в электричках, курсирующих на популярных дачных маршрутах.

В ходе необычной акции волонтеры подарили пассажирам полезные подарки. Они пригодятся садоводам и огородникам при сборе урожая.

Кроме того, накануне нового августовского периода интенсивных поездок железнодорожники напомнили людям о необходимости быть внимательными и бдительными при нахождении на объектах магистрали. Всем вручили специальные памятки с правилами, объясняющими, как вести себя на платформах, станциях и при переходе путей, чтобы не травмироваться.

Напомним: по статистике, эта категория пассажиров входит в группу риска – летом количество несчастных случаев увеличивается.

С января по июль в 2024 году на объектах Красноярской магистрали травмировано 28 человек (в том числе 22 – смертельно). Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Главной причиной несчастных случаев на железной дороге по-прежнему остается переход путей перед приближающимся поездом.

Красноярская железная дорога напоминает: будьте внимательны и осторожны, транспорт – источник повышенной опасности. Движущийся состав быстро остановить невозможно: даже если применяется экстренное торможение, тормозной путь поезда может достигать 1 км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

