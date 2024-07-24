Восточно-Сибирская железная дорога готова к работе в условиях паводковой обстановки

12:20

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Иркутской области и в некоторых районах Республики Бурятии введен режим повышенной готовности. Все силы и средства Восточно-Сибирской железной дороги готовы к пропуску паводковых вод.

На круглосуточном дежурстве находятся 12 противоразмывных поездов на станциях Нижнеудинск, Черемхово, Коршуниха-Ангарская, Мысовая, Новая Чара, Гусиное Озеро, Лена, Северобайкальск, Слюдянка, Новый Уоян, Дивизионная и Таксимо. Создан запас необходимых материалов и инструментов: 600 куб. м бутового камня и 1620 куб. м щебня, 4,8 тыс. шпал, а также других средств, необходимых для аварийно-восстановительных работ. В готовности находится землеройная техника, бульдозеры и экскаваторы.

Организован осмотр больших железнодорожных мостов. Наблюдение за состоянием подъема уровня воды на водомерных постах на реках и у железнодорожных конструкций будет проводиться до полного спада уровня воды.

Локомотивные бригады проходят специальный инструктаж по управлению поездом в местах возможных размывов и деформации земляного полотна.

С местными органами власти и территориальными структурами МЧС отрабатываются схемы взаимодействия с целью предотвращения и ликвидации повреждения объектов железнодорожного транспорта при пропуске паводковых вод. Для получения оперативной гидрометеорологической информации налажено сотрудничество с органами метеослужбы.

В случае подтопления железнодорожной насыпи оперативный персонал, приписанный к противоразмывным поездам, готов в максимально короткие сроки восстановить поврежденные участки земляного полотна и обеспечить безопасный пропуск поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.