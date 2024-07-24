В I полугодии 2024 года на реализацию всех льгот и гарантий по коллективному договору Куйбышевской железной дорогой направлено почти 2 млрд рублей

12:10

24 июля в Самаре в рамках Форума социальных партнеров подведены итоги выполнения коллективного договора ОАО «РЖД» в границах Куйбышевской железной дороги в I полугодии 2024 года. В мероприятии приняли участие начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев, заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ Алексей Налетов и председатель Дорпрофжел на Куйбышевской железной дороге Альберт Премилов.

В своем выступлении Вячеслав Дмитриев отметил, что все социальные обязательства перед работниками выполнены.

«Куйбышевская магистраль подтверждает свое стратегическое значение для экономики регионов. Мы целенаправленно двигаемся по выбранным приоритетным направлениям развития, реализация которых в полной мере соответствует вызовам современности. Главным для нас остается вопрос повышения социальной стабильности в трудовых коллективах. Социальные гарантии позволяют соблюдать баланс интересов сторон, оказывают положительное влияние на производственные успехи», – подчеркнул начальник Куйбышевской магистрали.

На реализацию всех льгот и гарантий по коллективному договору сотрудникам и неработающим пенсионерам Куйбышевской железной дороги в I полугодии 2024 года направлено почти 2 млрд рублей, в том числе на улучшение условий и охраны труда – 711,2 млн рублей, на санаторно-курортное лечение железнодорожников и членов их семей – 114,4 млн рублей. Средний размер социального пакета на одного работника составил 65,7 тыс. рублей, на неработающего пенсионера – 2,2 тыс. рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.