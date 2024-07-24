Перевозки для малого и среднего бизнеса по Северной железной дороге в I полугодии 2024 года выросли на 20%

Перевозки грузов для предприятий малого и среднего бизнеса выросли на Северной железной дороге на 20,7% в I полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Увеличена и доля таких перевозок в общем объеме погрузки магистрали – до 15,3%.

Объем перевезенных грузов составил более 4,2 млн тонн. В основном, это лесные грузы. Среди других типов – металлоконструкции, сборные строительные грузы, сухое молоко.

Со станций СЖД осуществляют перевозки более 430 малых и средних предприятий. С помощью проекта «Менеджер малого и среднего предпринимательства» с ними проводится индивидуальная работа для подбора оптимальных логистических решений, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.