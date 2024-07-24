Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I полугодии текущего года поездами из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург отправились более 730 тыс. человек

2024-07-24 09:40
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В I полугодии 2024 года поездами дальнего следования, которые курсируют между Нижним Новгородом, Москвой и Санкт-Петербургом, воспользовались более 730 тыс. пассажиров. Это почти на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Так, пассажирами поездов из Нижнего Новгорода в Москву за 6 месяцев 2024 года стали 674 тыс. человек (+7% к 2023 году). В настоящее время между городами курсирует 16 составов прямого сообщения и 11 транзитных.

Из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург за январь-июнь 2024 года было перевезено более 56 тыс. пассажиров (+4% к 2023 году). Между городами курсируют 1 поезд прямого сообщения и 2 транзитных.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

