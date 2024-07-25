Между Нижней Турой и Екатеринбургом запустили «Финисты»

17:13

25 июля Свердловская магистраль запустила ежедневные беспересадочные маршруты из Екатеринбурга в Нижнюю Туру и Лесной (Свердловская область). Рейсы будут выполняться на комфортных электропоездах российского производства ЭС104 «Финист». Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Поезд № 7087 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Нижняя Тура будет отправляться в 16:50 (здесь и далее – время местное), из Нижнего Тагила – в 19:01, прибывать в Нижнюю Туру в 20:44. Поезд № 7088 сообщением Нижняя Тура – Екатеринбург-Пассажирский будет отправляться в 05:20, из Нижнего Тагила в 07:30, прибывать в Екатеринбург в 09:21.

Время в пути составит около 4 часов. Предусмотрены остановки на станциях Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск, о. п. ВИЗ.

Во время торжественного отправления первого поезда в рейс начальник СвЖД Павел Бурцев отметил, что Свердловская железная дорога традиционно первой тестирует электропоезда новых серий: раньше это были «Ласточки», сейчас – «Финисты». Дорога получила уже 26 новейших машин.

«Маршрутная сеть «Финистов» постоянно расширяется. Количество граждан, выбирающих для поездок скоростные электрички, тоже постоянно растет. Жителей региона привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения, «всепогодность» и оптимальная стоимость проезда. Если в 2015 году, с начала запуска «Ласточек», они перевозили ежесуточно 1,5 тыс. человек, то сейчас скорые пригородные поезда «Финист» перевозят ежесуточно более 8,2 тыс. пассажиров», – подчеркнул начальник СвЖД.

«Новый маршрут стал результатом планомерной совместной работы правительства со Свердловской железной дорогой. Мы выполняем задачи, поставленные губернатором, по развитию пригородных пассажирских перевозок. Направление на Нижнюю Туру будет обслуживать полностью отечественный состав «Финист», который производят у нас в регионе. Всю дорогу, 4 часа, люди проведут в достойных условиях. Это комфорт, безопасность, экономия денег и времени для пассажиров», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачёв.

Стоимость проезда по полному маршруту между Екатеринбургом и Нижней Турой составит 622 рубля. Оформить проездные документы можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах. Продажа билетов начинается за 10 суток. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

Билеты продаются с указанием мест. При оформлении билета и при посадке в электропоезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.