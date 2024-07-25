Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Восточно-Сибирской железной дороге открыта регистрация на благотворительный забег «Достигая цели!»

2024-07-25 12:12
На сайте Восточно-Сибирской железной дороги стартовала регистрация участников на благотворительный забег «Достигая цели!». Спортивное событие, приуроченное ко Дню железнодорожника, состоится 3 августа на стадионе «Локомотив» в Иркутске по адресу: ул. Норильская, 1.

Принять участие в забеге могут дети старше 7 лет и взрослые.

Для детей от 7 до 14 лет доступна дистанция в 500 м, для подростков от 15 до 17 лет и взрослых – 1520 м. Также с 26 по 31 июля включительно проводится забег на 5 км в онлайн-формате.

Для регистрации на благотворительный забег «Достигая цели!» необходимо заполнить форму на сайте ВСЖД (www.vszd.rzd.ru), выбрав дистанцию, и оплатить стартовый взнос. Все собранные средства, перечисленные в Благотворительный фонд «Почет», будут направлены на медицинскую реабилитацию детей.

Каждый участник соревнования получит стартовый пакет: сертификат, футболку и медаль участника. Победители будут награждены дипломами и медалями. Также предусмотрены специальные призы от организаторов и партнеров в различных номинациях, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

