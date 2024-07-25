Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожники Восточно-Сибирской магистрали выпустили в притоки рек, впадающих в Байкал, около 130 тыс. мальков хариуса

2024-07-25 11:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В июле 2024 года сотрудники ВСЖД совместно с представителями Рыбоохраны, Росрыболовства и Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры выпустили около 130 тыс. мальков хариуса в притоки рек Баргузин и Селенга, впадающих в Байкал.

В течение месяца выпуск молоди был осуществлен в реки Ина в Республике Бурятии и Хилок в Забайкальском крае. Восполнение численности различных видов рыб в бассейне озера Байкал проводится в рамках компенсационных мероприятий при строительстве объектов инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали.

Всего, начиная с 2016 года, железнодорожниками Восточно-Сибирской магистрали выпущено в реки более 1,3 млн мальков осетра, пеляди, хариуса и омуля.

Напомним: Восточно-Сибирская железная дорога реализует большое количество экологических проектов по сохранению экосистемы озера Байкал при модернизации и строительстве объектов магистральной инфраструктуры. Сотрудники дороги и волонтеры регулярно принимают участие в ежегодных акциях по уборке мусора, мероприятиях по восстановлению лесов и восполнению рыбных запасов.

Так, в этом месяце работники магистрали присоединились к акции по подъему затонувших рыболовецких сетей со дна Байкала. Акция, организованная ассоциацией «Байкал без пластика», проходит с 22 по 28 июля на территории озера от поселка Култук до поселка Большое Голоустное, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

