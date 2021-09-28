Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Курсирование дополнительных пригородных поездов Нижний Новгород – Моховые Горы продлено до конца октября 2021 года

2021-09-28 14:53
Курсирование дополнительных пригородных поездов Нижний Новгород – Моховые Горы продлено до конца октября 2021 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Дополнительные пригородные поезда, назначенные с 24 сентября 2021 года в связи с ограничением движения автомобильного транспорта по Борскому (Волжскому) мосту, останутся в графике движения до 31 октября 2021 года. Электрички между железнодорожным вокзалом Нижний Новгород и станцией Моховые Горы (г. Бор) будут курсировать со всеми остановками по следующему расписанию:

  • пригородный поезд № 6204 будет отправляться со ст. Нижний Новгород-Московский в 08:50, прибывать на ст. Моховые Горы в 09:37;
  • пригородный поезд № 6211 будет отправляться со ст. Моховые Горы в 11:00, прибывать в Нижний Новгород в 11:39;
  • пригородный поезд № 6220 будет отправляться со ст. Нижний Новгород-Московский в 12:27, прибывать на ст. Моховые Горы в 13:07;
  • пригородный поезд № 6213 будет отправляться со ст. Моховые Горы в 13:15, прибывать на ст. Нижний Новгород-Московский в 13:54;
  • пригородный поезд № 6222 будет отправляться со ст. Нижний Новгород-Московский в 14:02, прибывать на ст Моховые Горы в 14:42;
  • пригородный поезд № 6215 будет отправляться со ст. Моховые Горы в 14:50, прибывать на ст. Нижний Новгород-Московский в 15:29;
  • пригородный поезд № 6208 будет отправляться со ст. Нижний Новгород-Московский в 20:35, прибывать на ст. Моховые Горы в 21:15;
  • пригородный поезд № 6223 будет отправляться со ст. Моховые Горы в 21:30, прибывать на ст. Нижний Новгород-Московский в 22:10.

Таким образом, с учетом дополнительных поездов по данному направлению курсирует 20 электричек в сутки.

Горьковская железная дорога просит пассажиров внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru