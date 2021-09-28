Курсирование дополнительных пригородных поездов Нижний Новгород – Моховые Горы продлено до конца октября 2021 года

14:53

Дополнительные пригородные поезда, назначенные с 24 сентября 2021 года в связи с ограничением движения автомобильного транспорта по Борскому (Волжскому) мосту, останутся в графике движения до 31 октября 2021 года. Электрички между железнодорожным вокзалом Нижний Новгород и станцией Моховые Горы (г. Бор) будут курсировать со всеми остановками по следующему расписанию:

пригородный поезд № 6204 будет отправляться со ст. Нижний Новгород-Московский в 08:50, прибывать на ст. Моховые Горы в 09:37;

пригородный поезд № 6211 будет отправляться со ст. Моховые Горы в 11:00, прибывать в Нижний Новгород в 11:39;

пригородный поезд № 6220 будет отправляться со ст. Нижний Новгород-Московский в 12:27, прибывать на ст. Моховые Горы в 13:07;

пригородный поезд № 6213 будет отправляться со ст. Моховые Горы в 13:15, прибывать на ст. Нижний Новгород-Московский в 13:54;

пригородный поезд № 6222 будет отправляться со ст. Нижний Новгород-Московский в 14:02, прибывать на ст Моховые Горы в 14:42;

пригородный поезд № 6215 будет отправляться со ст. Моховые Горы в 14:50, прибывать на ст. Нижний Новгород-Московский в 15:29;

пригородный поезд № 6208 будет отправляться со ст. Нижний Новгород-Московский в 20:35, прибывать на ст. Моховые Горы в 21:15;

пригородный поезд № 6223 будет отправляться со ст. Моховые Горы в 21:30, прибывать на ст. Нижний Новгород-Московский в 22:10.

Таким образом, с учетом дополнительных поездов по данному направлению курсирует 20 электричек в сутки.

Горьковская железная дорога просит пассажиров внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.