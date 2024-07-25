Для пассажиров «Ласточки» провели День национальной кухни в Башкирии

11:07

В пригородном поезде «Ласточка» на маршруте Уфа – Раевка в Башкирии провели акцию «День национальной кухни». В пути следования пассажиры смогли продегустировать традиционное блюдо башкирской кухни – кыстыбы. Оно представляет собой пресную лепешку с начинкой из картофельного пюре или каши. На дегустации было представлено 5 видов кыстыбы с разными начинками и травяной чай из башкирских луговых трав.

Напомним: электропоезда «Ласточка» в Республике Башкортостан обслуживают маршруты Уфа – Приютово – Абдулино и Уфа – Аша. В границах Уфимской агломерации они пользуются особым спросом, так как позволяют преодолевать расстояние от Дёмы до Шакши за 30 минут.

Кроме того, для повышения качества обслуживания пассажиров проводится плановая работа по развитию дополнительных сервисов в пути следования: в подвижном составе организованы детские уголки, в пригородных поездах «Ласточка» и «Орлан» доступны услуги «Буфет на борту» и «Wi-fi на борту», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.