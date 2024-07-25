На Восточно-Сибирской железной дороге подведены итоги выполнения отраслевых соглашений и коллективных договоров в I полугодии 2024 года

09:31

На Восточно-Сибирской железной дороге состоялся XXVIII региональный социально-экономический форум. Участники мероприятия обсудили вопросы выполнения на магистрали отраслевых соглашений и коллективных договоров за первую половину 2024 года.

Как было отмечено представителями дорожного профсоюза, обязательства сторон, предусмотренные коллективными договорами, выполнены в полном объеме. Зарплата работникам проиндексирована на 4%. Традиционно реализуются социальные программы по медицинскому и санаторно-курортному обслуживанию, негосударственному пенсионному обеспечению, проведению спортивных, культурных и праздничных мероприятий.

На магистрали действуют «Концепция жилищной политики» и программа «Молодежь ОАО «РЖД», оказывается адресная помощь на приобретение жилья. За I полугодие субсидируемые кредиты получили более 20 работников. Еще 37 сотрудникам магистрали выданы безвозмездные субсидии в связи с рождением детей в период выплаты ипотеки.

Восточно-Сибирской дорогой получены средства на возведение двух многоквартирных жилых домов на станции Таксимо, а также на проведение проектно-изыскательских работ по строительству технологического жилья на станциях Тайшет и Северобайкальск.

При подведении итогов работы форума первый заместитель начальника ВСЖД Евгений Ларин подчеркнул, что на текущий год поставлена задача по сохранению уровня социальных пакетов на предприятиях. Основные проекты будут связаны с реализацией норм коллективного договора как для работников, так и для ветеранов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.