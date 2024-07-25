С начала года сотрудники Забайкальской железной дороги ликвидировали 7 несанкционированных проходов через пути

09:25

С начала 2024 года железнодорожники ликвидировали 7 несанкционированных проходов через пути в границах станций Забайкальской железной дороги. Всего в настоящее время выявлено 63 таких места. Больше всего их на участках магистрали в Белогорском, Сковородинском районах Амурской области и в Читинском районе Забайкальского края.

Для того чтобы устранить небезопасные дорожки, сотрудники ЗабЖД ремонтируют ограждения и создают искусственные преграды за счет формирования траншей, насыпей и установки бетонных блоков. Также в этих местах устанавливаются предупреждающие знаки и плакаты.

Кроме того, за 6 месяцев с начала 2024 года совместно с представителями органов внутренних дел на железнодорожном транспорте обследовано 89 наиболее травмоопасных участков, организовано 176 рейдов по предупреждению нахождения граждан в непредусмотренных местах, в ходе которых задержано 89 нарушителей правил нахождения в зоне движения поездов.

Отметим, что в январе-июне 2024 года локомотивные бригады применили 24 экстренных торможения для предотвращения наезда на граждан, в 7 случаях наезд предотвратить не удалось.

ЗабЖД напоминает, что, согласно части 5 статьи 11.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, нахождение на железнодорожных путях без разрешения или в нарушение установленных правил влечет за собой административную ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 1 до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток. В случае возникновения такой ситуации возможно привлечение к административной ответственности.

Помните: переход железнодорожных путей в неустановленных местах может стать причиной серьезных травм и гибели. Не допускайте безнадзорного нахождения детей в зоне движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.