В I полугодии 2024 года пассажирам поездов Куйбышевской железной дороги вернули более 2 тыс. забытых вещей

2024-07-25 09:16
За I полугодие 2024 года пассажирам вернули более 2 тыс. вещей, забытых в поездах формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК». Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего в поездах оставляли одежду, мобильные телефоны и зарядные устройства к ним, а также предметы личной гигиены и документы. В общей сложности­, это более 90% от общего количества всех найденных вещей. Среди необычных находок, которые вернули владельцам, были надувной матрас с насосом, ведро белой краски и лазерный дальномер.

Отметим, что для поиска предметов, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку. В ней нужно указать фамилию, имя и отчество, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Также потребуется составить описание пропажи и указать предполагаемое место в вагоне, где вещь была оставлена.

После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям. О результатах поиска забытых предметов пассажир будет проинформирован дополнительно.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки. Оставить заявку на поиск вещи, оставленной на территории вокзального комплекса, можно по телефону: 8 (800) 775-00-00 или по адресу: info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

