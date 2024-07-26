Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги изменится в конце июля – начале августа в связи с ремонтными работами

17:15

Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД, в том числе МЦД-4, изменится в конце июля – начале августа в связи с ремонтными работами на перегоне Нижегородская – Кусково и станции Кусково.

Так, технологические «окна» назначены с 23:10 27 июля до 23:10 28 июля, в те же часы 3-4 августа – по выходным дням, чтобы сохранить объемы движения в будни. В этот период железнодорожники проведут капитальный ремонт 2 км пути: демонтируют старую рельсошпальную решетку и уложат новую, проведут очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку и сварку пути.

Движение поездов на перегоне будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, часть поездов проследует по укороченному маршруту, несколько электричек выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.