Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской магистрали изменится в августе в связи с развитием инфраструктуры

2024-07-26 17:08
Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления МЖД изменится в августе в связи с развитием инфраструктуры на однопутных перегонах Дмитров – Каналстрой и Талдом – Савелово для усиления пропускной способности линии к портам Северо-Запада.

Так, технологические «окна» назначены в дневное время в будние дни: с 1 по 16 августа с 09:30 до 13:30 работы будут проводиться на участке Дмитров – Каналстрой, а с 19 по 30 августа с 10:30 до 14:30 – на перегоне Талдом – Савелово.

На время работ движение поездов будет временно приостанавливаться. В связи с этим ряд пригородных поездов проследует по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

