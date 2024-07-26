Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 120 несанкционированных проходов к железнодорожным путям ликвидировано на Московской магистрали в Москве и Московской области в I полугодии 2024 года

2024-07-26 17:02
Более 120 несанкционированных проходов к железнодорожным путям ликвидировано на Московской магистрали в Москве и Московской области в I полугодии 2024 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июне 2024 года на Московской железной дороге в Москве и Московской области ликвидировано 125 несанкционированных проходов к железнодорожным путям, в том числе 23 – совместно с местными органами самоуправления. Железнодорожниками отремонтировано около 1,2 тыс. кв. м поврежденных ограждений, установленных вдоль путей и препятствующих выходу в зону движения поездов. Дополнительно установлено 700 м ограждений на Киевском, Белорусском и Савеловском направлениях. Кроме того, на 45 остановочных пунктах было выявлено и демонтировано 577 различных обустройств для несанкционированного доступа на платформы.

Основной причиной травмирования граждан на железной дороге по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Для предотвращения несчастных случаев железнодорожники на постоянной основе проводят активную информационно-профилактическую работу с пассажирами, в том числе с детьми и подростками в учебных заведениях и оздоровительных лагерях.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожных объектах и быть особенно внимательными при пересечении железнодорожных путей, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru