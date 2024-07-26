Более 120 несанкционированных проходов к железнодорожным путям ликвидировано на Московской магистрали в Москве и Московской области в I полугодии 2024 года

В январе-июне 2024 года на Московской железной дороге в Москве и Московской области ликвидировано 125 несанкционированных проходов к железнодорожным путям, в том числе 23 – совместно с местными органами самоуправления. Железнодорожниками отремонтировано около 1,2 тыс. кв. м поврежденных ограждений, установленных вдоль путей и препятствующих выходу в зону движения поездов. Дополнительно установлено 700 м ограждений на Киевском, Белорусском и Савеловском направлениях. Кроме того, на 45 остановочных пунктах было выявлено и демонтировано 577 различных обустройств для несанкционированного доступа на платформы.

Основной причиной травмирования граждан на железной дороге по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Для предотвращения несчастных случаев железнодорожники на постоянной основе проводят активную информационно-профилактическую работу с пассажирами, в том числе с детьми и подростками в учебных заведениях и оздоровительных лагерях.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожных объектах и быть особенно внимательными при пересечении железнодорожных путей, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.