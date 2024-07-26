В январе-июне 2024 года на маршруте Минеральные Воды – Кисловодск было перевезено более 2,9 млн пассажиров

На самом популярном пригородном железнодорожном маршруте СКЖД Минеральные Воды – Ксловодск в I полугодии 2024 года перевезено свыше 2,9 млн пассажиров.

Вторым по востребованности у пассажиров пригородных направлений в этот период стал маршрут Ростов – Таганрог. Электрички, курсирующие между донской столицей и родиной Чехова, перевезли 2,2 млн человек.

Следующие 3 популярных маршрута связывают станции Черноморского побережья. «Ласточки» сообщением Туапсе – Имеретинский Курорт перевезли порядка 1,6 млн пассажиров, а пригородными поездами сообщением Аэропорт Сочи – Туапсе и Аэропорт Сочи – Сочи воспользовались 714 тыс. и 672 тыс. человек соответственно.

Также активно используют для поездок электрички жители и гости Республики Дагестан. На маршруте Махачкала – Дербент в январе-июне 2024 года перевезено 367 тыс. пассажиров, а на маршруте Хасавюрт – Махачкала – 218 тыс.

Напомним, что на пригородных маршрутах на полигоне СКЖД работают 2 перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.