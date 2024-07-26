Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Северная железная дорога в I полугодии текущего года увеличила отправки контейнерных поездов на 8%

2024-07-26 15:38
В I полугодии 2024 года со станций Северной железной дороги отправлено 836 контейнерных поездов. В сравнении с I полугодием предыдущего года их количество выросло на 8%, объем перевезенных в них грузов увеличен на 12,3%, до 1,6 млн тонн. Это пиломатериалы и продукция деревообработки, бумажная продукция, минеральные и химические удобрения.

Контейнерные поезда отправлены, в основном, в порты Санкт-Петербурга для дальнейшего экспорта, а также на станции назначения на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и Восточной Сибири.

Расширен перечень станций отправления контейнерных поездов с Северной железной дороги. Состоялись отправки из Галича и Шарьи Костромской области, Соломбалки Архангельской области, Приволжья Ярославской области.

Со станций СЖД в Архангельской области в январе-июне отправлено 245 контейнерных поездов, из Республики Коми – 401. Со станций в Вологодской области отправлено 139 контейнерных поездов, из Костромской и Ярославской областей – 29 поездов и 22 контейнерных поезда соответственно.

Сейчас на СЖД открыты 23 станции для отправки контейнерных поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

