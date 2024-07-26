Поезда Горьковской железной дороги доставят гостей на фестиваль «Арзамасские купола»

14:05

Горьковская железная дорога организует курсирование пригородных поездов 28-30 июля на XIII фестиваль «Арзамасские купола». Мероприятие пройдет в городе Арзамас Нижегородской области.

Отметим, что фестиваль приурочен ко Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 80-летию со дня блаженной кончины уроженца Арзамаса Святейшего Патриарха Сергия. Мероприятие соберет на одной площадке авторов-исполнителей, ансамбли и церковные коллективы, которые исполняют произведения духовного и патриотического содержания.

Гости смогут добраться до фестиваля на поездах:

№ 6735 сообщением Нижний Новгород – Арзамас 2 (отправление в 05:10, прибытие в 06:41);

№ 6705 сообщением Нижний Новгород – Арзамас 2 (отправление в 07:10, прибытие в 10.12);

№ 6713 сообщением Нижний Новгород – Арзамас 2 (отправление в 13:00, прибытие 16:05);

№ 6717 сообщением Нижний Новгород – Арзамас 2 (отправление в 15:12, прибытие в 18.03);

№ 6729 сообщением Нижний Новгород – Арзамас 2 (отправление в 16:08, прибытие в 17:43).

Обратно они смогут уехать на пригородных поездах:

№ 6719 сообщением Арзамас 2 – Нижний Новгород (отправление в 16:21, прибытие в 19:05);

№ 6737 сообщением Арзамас 2 – Нижний Новгород (отправление в 20:17, прибытие в 21:49).

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам». На железнодорожном транспорте действуют федеральные и региональные льготы для жителей Нижегородской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.