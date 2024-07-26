Поезда Горьковской железной дороги доставят гостей на фестиваль «Арзамасские купола»

Горьковская железная дорога организует курсирование пригородных поездов 28-30 июля на XIII фестиваль «Арзамасские купола». Мероприятие пройдет в городе Арзамас Нижегородской области.
Отметим, что фестиваль приурочен ко Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 80-летию со дня блаженной кончины уроженца Арзамаса Святейшего Патриарха Сергия. Мероприятие соберет на одной площадке авторов-исполнителей, ансамбли и церковные коллективы, которые исполняют произведения духовного и патриотического содержания.
Гости смогут добраться до фестиваля на поездах:
Обратно они смогут уехать на пригородных поездах:
Билеты можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам». На железнодорожном транспорте действуют федеральные и региональные льготы для жителей Нижегородской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.