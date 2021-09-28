Скорый поезд Екатеринбург – Сургут начнет курсировать на Свердловской железной дороге с декабря

14:28

С 12 декабря 2021 года на Свердловской железной дороге начнет курсировать новый скорый поезд № 99/100 сообщением Екатеринбург – Сургут. Его маршрут пройдет через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях. Поезд назначен для улучшения транспортной доступности северных районов Тюменской области и удовлетворения повышенного спроса пассажиров на внутрирегиональные перевозки.

Поезд будет курсировать ежедневно в формате ночного экспресса: отправление в вечернее время и прибытие в пункт назначения утром. Время в пути от Екатеринбурга до Сургута составит 15 часов 34 минуты, в обратном направлении – 16 часов 25 минут (на 3-4 часа меньше, чем у других пассажирских поездов на данном маршруте).

Состав будет сформирован из новых купейных и плацкартных вагонов. Для пассажиров, совершающих поездки на небольшие расстояния, включен вагон с местами для сидения. Также в поезде предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские/женские купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе.

Продажа билетов на новый поезд Екатеринбург – Сургут уже началась, в том числе доступны проездные документы по более низким невозвратным тарифам. Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах за 90 суток до отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.