Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Скорый поезд Екатеринбург – Сургут начнет курсировать на Свердловской железной дороге с декабря

2021-09-28 14:28
Скорый поезд Екатеринбург – Сургут начнет курсировать на Свердловской железной дороге с декабря
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 12 декабря 2021 года на Свердловской железной дороге начнет курсировать новый скорый поезд № 99/100 сообщением Екатеринбург – Сургут. Его маршрут пройдет через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях. Поезд назначен для улучшения транспортной доступности северных районов Тюменской области и удовлетворения повышенного спроса пассажиров на внутрирегиональные перевозки.

Поезд будет курсировать ежедневно в формате ночного экспресса: отправление в вечернее время и прибытие в пункт назначения утром. Время в пути от Екатеринбурга до Сургута составит 15 часов 34 минуты, в обратном направлении – 16 часов 25 минут (на 3-4 часа меньше, чем у других пассажирских поездов на данном маршруте).

Состав будет сформирован из новых купейных и плацкартных вагонов. Для пассажиров, совершающих поездки на небольшие расстояния, включен вагон с местами для сидения. Также в поезде предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские/женские купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе.

Продажа билетов на новый поезд Екатеринбург – Сургут уже началась, в том числе доступны проездные документы по более низким невозвратным тарифам. Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах за 90 суток до отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru