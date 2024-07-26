Поезд здоровья Красноярской железной дороги отправился на ежегодную диагностику и ремонт

13:16

После интенсивных командировок в течение года передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» (ПКДЦ) поставлен в депо на плановый технический осмотр и ремонт.

В пассажирском депо КрасЖД «поликлинике на колесах» будет выполнена ревизия всех основных узлов вагонов: ходовой части, тормозной системы, вспомогательных машин, трансформаторов и электрооборудования, систем пожаротушения. Специалисты проведут диагностику состава, после чего все механизмы пройдут регулировку и ремонт. Работы продлятся до конца августа.

Ежегодно в летний период – в июле и августе, когда медицинский персонал поезда уходит в плановые отпуска, начинаются профилактические процедуры у самого поезда здоровья. Это необходимо для обеспечения безопасности и бесперебойной работы всех технологических систем ПКДЦ, ведь в год состав совершает 10 двухнедельных командировок, посещая за это время 77 станций КрасЖД.

Прием пациентов поезд здоровья Красноярской железной дороги возобновит в сентябре.

Напомним: передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» – совместный социальный проект ОАО «РЖД» и правительства Красноярского края. В поезде – 12 вагонов, среди которых 6 медицинских, укомплектованных современным оборудованием. Поликлиника выполняет региональный заказ на медицинское обслуживание населения отдаленных поселков и деревень регионов Сибири в рамках системы ОМС, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.