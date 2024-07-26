Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала сезона Уфимская детская железная дорога перевезла более 10 тыс. человек

2024-07-26 12:50
С начала летнего сезона на Уфимской детской железной дороге перевезено 10,2 тыс. пассажиров (+16% к аналогичному периоду прошлого года), из них 5,6 тыс. взрослых и 4,6 тыс. детей. Перевозки пассажиров обеспечивали порядка 400 юных железнодорожников из Республики Башкортостан.

Сейчас у воспитанников малой магистрали проходят практические занятия, и до конца лета они освоят различные железнодорожные профессии – от машинистов и контролеров до дежурных по вокзалу и дикторов-информаторов.

Напомним, что детская железная дорога работает 5 дней в неделю – со среды по воскресенье. Поезд совершает 18 рейсов в день с 11:00 до 18:30. Путешествие занимает около 10 минут.

Сезон пассажирских перевозок на Уфимской детской железной дороге продлится до конца сентября. За этот период малая магистраль планирует перевезти около 30 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

