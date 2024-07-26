Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника пройдут в Нижнем Новгороде

2024-07-26 11:44
Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника пройдут в Нижнем Новгороде
Праздничные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника, пройдут со 2 по 4 августа в Нижнем Новгороде.

Спортивно-музыкальный праздник для всей семьи в честь Дня железнодорожника пройдет 3 августа в парке им. Маяковского (парк Станкозавода, ул Перекопская) в Нижнем Новгороде. Программа мероприятия включает благотворительный забег «Достигая цели!» на несколько дистанций, детские мастер-классы, спортивные разминки, музыкальная программа. Начало – в 09:30. Вход свободный.

«День железнодорожника – праздник представителей самых разных профессий: инженеры, машинисты, диспетчеры, проводники и строители вносят огромный вклад в развитие отрасли, обеспечивая бесперебойную ее работу. Благодаря своей ответственности, требовательности и неравнодушному отношению к делу работники стальной магистрали реализуют планы развития железных дорог России», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Детская железная дорога Нижнего Новгорода приглашает всех посетить развлекательную анимационную программу для детей. Она будет проходить с 09:30. Юные железнодорожники 3 и 4 августа со всеми желающими отправятся по маршруту Родина – Пушкино – Счастливая – Родина. Проезд для всех пассажиров станет бесплатный.

В микрорайоне Сортировочный (площадь перед Инженерным центром, ул. Гороховецкая, д. 12) 4 августа выступит народный духовой оркестр Центрального дворца культуры железнодорожников (ст. Нижний Новгород-Московский) и пройдет митинг к памятнику «Воинам-железнодорожникам». Мероприятие завершится праздничной концертной программой «Под стук колес», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

